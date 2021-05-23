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    «Ман Сити» завершил сезон АПЛ разгромом «Эвертона», Агуэро оформил дубль

    «Манчсестер Сити» — «Эвертон»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В заключительном 38-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 5:0.

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    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Марез сделал пас по флангу не Де Брёйне, тот сместился к центру, ушёл от защитника и от линии штрафной нанёс отличный удар в правый нижний угол.

    Спустя три минуты Жезус прорвался в штрафную «ирисок» чуть левее центра, вовремя остановился, позволив защитнику убежать вперёд, и неотразимо пробил в дальний угол.

    На 53-й минуте Стерлинг выполнил передачу на Фодена, тот прошёл по центру в штрафную и, красиво «качнув» соперника, пробил под левую штангу.

    На 65-й минуте Серхио Агуэро в последний раз вышел на поле «Этихада» в качестве футболиста «Манчестер Сити», заменив Рияда Мареза.

    А уже на 71-й минуте, после передачи Фернандиньо, Агуэро красиво обыграл одного за другим трёх соперников перед штрафной и внутри неё, после чего пробил с носка под левую штангу.

    Спустя пять минут голевая передача Фернандиньо навесом прошла, Серхио подстроился и чуть неловко, но точно пробил головой в ближний угол ворот, оформив дубль.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Эвертон 5:0
    Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (11'), 2:0 Габриэл Жезус (14'), 3:0 Филип Фоден (53'), 4:0 Серхио Агуэро (71'), 5:0 Серхио Агуэро (76') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Филип Фоден (Родриго Эрнандес, 56'), Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус (Ферран Торрес, 74'), Рияд Марез (Серхио Агуэро, 65') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон (Бернард, 59'), Абдулайе Дукуре (Алекс Айуоби, 57'), Том Дэвис, Ришарлисон (Нильс Нкунку, 78'), Доминик Калверт-Льюин Предупреждения: Ришарлисон (7'), Мэйсон Холгейт (22'), Рубен Диаш (35'), Рахим Стерлинг (68')
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