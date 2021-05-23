«Манчсестер Сити» — «Эвертон»: счет матча 5:0, обзор голов

В заключительном 38-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте. Марез сделал пас по флангу не Де Брёйне, тот сместился к центру, ушёл от защитника и от линии штрафной нанёс отличный удар в правый нижний угол.

Спустя три минуты Жезус прорвался в штрафную «ирисок» чуть левее центра, вовремя остановился, позволив защитнику убежать вперёд, и неотразимо пробил в дальний угол.

На 53-й минуте Стерлинг выполнил передачу на Фодена, тот прошёл по центру в штрафную и, красиво «качнув» соперника, пробил под левую штангу.

На 65-й минуте Серхио Агуэро в последний раз вышел на поле «Этихада» в качестве футболиста «Манчестер Сити», заменив Рияда Мареза.

А уже на 71-й минуте, после передачи Фернандиньо, Агуэро красиво обыграл одного за другим трёх соперников перед штрафной и внутри неё, после чего пробил с носка под левую штангу.

Спустя пять минут голевая передача Фернандиньо навесом прошла, Серхио подстроился и чуть неловко, но точно пробил головой в ближний угол ворот, оформив дубль.