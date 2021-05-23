«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:0, обзор голов

В заключительном 38-м туре чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Робертсон навесил с углового, Фирмино сделал скидку во вратарскую, мяч отскочил к Мане, который с близкого расстояния пробил Гуаиту.

А на 74-й минуте Салах на скорости дошёл до штрафной, сыграл в стенку с Вейналдумом и сделал передачу на Мане, который принял и пробил низом — мяч после рикошета влетел в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Кристал Пэлас 2:0 Голы: 1:0 Садио Мане (36'), 2:0 Садио Мане (74') Ливерпуль: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон (Алекс Окслейд-Чемберлен, 90'), Рис Уильямс, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Джеймс Милнер, 78'), Тьяго Алькантара, Роберто Фирмино (Диогу Жота, 90'), Садио Мане, Мохамед Салах Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Джеймс Томкинс (Джеффри Шлупп, 58'), Гари Кэхилл, Тайрик Митчелл, Шейку Куйяте (Мартин Келли, 89'), Джеймс Маккарти (Патрик ван Анхольт, 88'), Жайро Ридевальд, Джордан Айю, Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха Предупреждения: Трент Александер-Арнольд (71'), Джордан Айю (71'), Жайро Ридевальд (83'), Джеймс Милнер (86')

«Ливерпуль» с 69 очками финишировал на 3-м месте в таблице АПЛ, гарантировав себе путевку в Лигу чемпионов. «Кристал Пэлас» с 44 очками — 14-й.