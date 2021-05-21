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    СМИ: Колумбию могут лишить права проведения Кубка Америки

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    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) может лишить Колумбию права проведения Кубка Америки в 2021 году, сообщает Marca.

    Колумбийские протесты могут лишить страну Кубка Америки
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    Колумбийские протесты могут лишить страну Кубка Америки

    Кубок Америки запланирован к проведению с 11 июня по 10 июля в Колумбии и Аргентине. По информации источника, турнир может быть полностью проведен на территории Аргентины.

    Данные меры связаны с итогами доклада Госдепартамента США, в котором сказано о невозможности проведения в стране турнира по политическим причинам и из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    Протестные акции против повышения налогов начались в Колумбии 28 апреля и продолжаются уже четвертую неделю, несмотря на то, что президент Колумбии Иван Дуке отказался от этой идеи.

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