СМИ: Колумбию могут лишить права проведения Кубка Америки

(КОНМЕБОЛ) может лишить Колумбию права проведения Кубка Америки в 2021 году, сообщает Marca

Кубок Америки запланирован к проведению с 11 июня по 10 июля в Колумбии и Аргентине. По информации источника, турнир может быть полностью проведен на территории Аргентины.

Данные меры связаны с итогами доклада Госдепартамента США, в котором сказано о невозможности проведения в стране турнира по политическим причинам и из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Протестные акции против повышения налогов начались в Колумбии 28 апреля и продолжаются уже четвертую неделю, несмотря на то, что президент Колумбии Иван Дуке отказался от этой идеи.