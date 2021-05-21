«Боруссия» представила новую домашнюю форму

Дортмундскаясообщила о введении новой домашней игровой формы. В ней она будет выступать в следующем сезоне.

Форма осталась в традиционных желто-черных цветах. При этом на рукава были добавлены черные полоски. В качестве спонсора, который будет предоставлять экипировку, была выбрана компания Puma.

Новая форма bvb.de

Сейчас «Боруссия» имеет 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Она гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что в этом сезоне команда смогла завоевать лишь один трофей, которым стал Кубок Германии. «Шмели» обыграли «Лейпциг» 4:1.