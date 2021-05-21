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    «Боруссия» представила новую домашнюю форму

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    Дортмундская «Боруссия» сообщила о введении новой домашней игровой формы. В ней она будет выступать в следующем сезоне.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    Форма осталась в традиционных желто-черных цветах. При этом на рукава были добавлены черные полоски. В качестве спонсора, который будет предоставлять экипировку, была выбрана компания Puma.

    Новая форма

    Сейчас «Боруссия» имеет 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Она гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    Напомним, что в этом сезоне команда смогла завоевать лишь один трофей, которым стал Кубок Германии. «Шмели» обыграли «Лейпциг» 4:1.

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