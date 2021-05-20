«Монако» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

стал победителем Кубка Франции, обыграв в финальном матчесо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Дисаси потерял мяч на ровном месте, Мбаппе его тут же перехватил и покатил Икарди на пустые ворота. Глупейший гол пропустил «Монако».

А на 81-й минуте парижане убежали втроём на оборону «Монако». Ди Мария прошёл к штрафной и выдал тонкий пас на Мбаппе, который легко переиграл Маецки ударом в дальний угол.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал матч в стартовом составе и провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

Футбол. Франция. Кубок Монако — ПСЖ 0:2 Голы: 0:1 Мауро Икарди (19'), 0:2 Килиан Мбаппе (81') Монако: Радослав Маецки, Гильермо Марипан, Caio Henrique, Аксель Дисаси (Бенуа Бадьяшиль, 74'), Джибриль Сидибе, Орельен Чуаэми, Александр Головин, Юссуф Фофана (Желсон Мартинш, 60'), Рубен Агилар (Крепин Дьятта, 46'), Кевин Фолланд (Сеск Фабрегас, 74'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 60') ПСЖ: Кейлор Навас, Тило Керер, Маркос Маркиньос, Абду Диалло, Алессандро Флоренци (Колин Дагба, 68'), Леандро Даниэль Паредес (Андер Эррера, 79'), Перейра Данилу, Идрисса Гана Гейе, Килиан Мбаппе, Мауро Икарди (Мойзе Кин, 79'), Анхель Ди Мария (Пабло Сарабия, 90') Предупреждение: Маркос Маркиньос (86')

ПСЖ в 14-й раз в своей истории стал обладателем Кубка страны. Это является национальным рекордом, у ближайшего преследователя «Марселя» 10 кубков.

«Монако» последний раз становился обладателем Кубка Франции 30 лет назад — в 1991 году.