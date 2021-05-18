«Саутгемптон» — «Лидс»: счет матча 0:2, обзор голов

нанес поражениев выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет на 73-й минуте открыл Патрик Бэмфорд, который после заброса из глубины догнал мяч во вратарской и протолкнул его между ног вратаря.

Победную точку в компенсированное время поставил Тайлер Робертс, удачно сыгравший на добивании.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Лидс 0:2 Голы: 0:1 Патрик Бэмфорд (73'), 0:2 Тайлер Робертс (90') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо, Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт (Ибраима Диало, 78'), Че Адамс (Дэнни Ингс, 46'), Нейтан Телла (Нейтан Редмонд, 70') Лидс: Кико Касилья, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте (Паскаль Стрёйк, 46'), Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго (Тайлер Робертс, 78'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс (Гаэтано Берарди, 46'), Патрик Бэмфорд Предупреждения: Калвин Филлипс (34'), Стюарт Даллас (56'), Паскаль Стрёйк (66')

В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает восьмое место (56 очков), а «Саутгемптон» — 14-е (43 очка).