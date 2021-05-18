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    Шевченко: Зинченко и Малиновский — это имидж Украины, поднятие нашего престижа

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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об успехах полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

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    «Я общаюсь со специалистами, все очень довольны, он действительно проводит отличный сезон. Пресса Италии пишет очень хорошо о Малиновском, он становится лидером команды.

    Все от него ждали во втором сезоне именно вот такой реакции, может быть, где-то начало сезона не получилось. Была травма, которая его беспокоила. Но вот концовку он проводит великолепно и ярко, я рад за него, потому что для Украины очень важно, когда наши игроки проводят очень хорошие сезоны.

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    • Те же Зинченко и Малиновский — это имидж Украины, это поднятие нашего престижа. Это очень важно, потому что наконец-то и большие клубы и большие команды будут обращать внимание на наших футболистов», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

    В текущем чемпионате Италии Малиновский провел 35 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 12 результативных передач.

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