Шевченко: Зинченко и Малиновский — это имидж Украины, поднятие нашего престижа

Главный тренер сборной Украиныподелился мнением об успехах полузащитника «Аталанты»

«Я общаюсь со специалистами, все очень довольны, он действительно проводит отличный сезон. Пресса Италии пишет очень хорошо о Малиновском, он становится лидером команды.

Все от него ждали во втором сезоне именно вот такой реакции, может быть, где-то начало сезона не получилось. Была травма, которая его беспокоила. Но вот концовку он проводит великолепно и ярко, я рад за него, потому что для Украины очень важно, когда наши игроки проводят очень хорошие сезоны.

Те же Зинченко и Малиновский — это имидж Украины, это поднятие нашего престижа. Это очень важно, потому что наконец-то и большие клубы и большие команды будут обращать внимание на наших футболистов», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем чемпионате Италии Малиновский провел 35 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 12 результативных передач.