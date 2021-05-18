Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер ЦСКАвойдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

Об этом сообщил футбольный агент Деян Йоксимович.

«Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», — приводит слова Йоксимовича «Р-Спорт».

Олич возглавил ЦСКА в марте этого года. До этого он был одним из помощников главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

Ранее тренерский штаб сборной Хорватии назвал имена игроков, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

На групповом этапе Евро хорваты сыграют с командами Англии, Шотландии и Чехии.