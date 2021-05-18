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    Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

    Футбол Сборная Хорватии Евро-2020 (2021) ЦСКА Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    Об этом сообщил футбольный агент Деян Йоксимович.

    «Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», — приводит слова Йоксимовича «Р-Спорт».

    Олич возглавил ЦСКА в марте этого года. До этого он был одним из помощников главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

    Ранее тренерский штаб сборной Хорватии назвал имена игроков, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

    На групповом этапе Евро хорваты сыграют с командами Англии, Шотландии и Чехии.

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