«Нижний Новгород» планирует существенно обновить состав после выхода в РПЛ

Генеральный директор «Нижнего Новгорода»рассказал, как изменится состав команды после выхода в РПЛ.

«Новость о попадании в РПЛ застала нас в Томске на заключительном туре. Я ее знал до матча, но игрокам озвучил уже после игры в гостинице. Все обрадовались.

Информацию по поводу главного тренера я пока не готов огласить. Есть список кандидатов, которых мы рассматриваем. В ближайшее время мы примем решение. Мы рассматриваем в том числе и иностранных, и отечественных специалистов.

Естественно, мы будем усиливать и состав. Будем опираться на существующих игроков, но обязательно будет усиление. Думаю, что 40 процентов от нынешнего состава игроков точно поменяется.

Надеюсь, у нас не произойдет такая же ситуация, как с "Ротором". Мы приложим все усилия для этого. Наши задачи на следующий сезон — показать красивый футбол, стараться в каждом матче добывать очки и остаться в РПЛ.

На этой неделе также будет рассматриваться вопрос о бюджете. Конкретной информации нет, но он будет явно больше чем в ФНЛ и будет соответствовать уровню РПЛ», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Нижнего Новгорода» может занять Александр Кержаков.