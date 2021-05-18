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    «Кристал Пэлас» официально объявил об уходе Ходжсона

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    «Кристал Пэлас» на своем официальном сайте объявил, что Рой Ходжсон покинет должность главного тренера клуба после окончания нынешнего сезона.

    Рой Ходжсон
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    Рой Ходжсон

    73-летний Ходжсон возглавлял лондонскую команду с 2017 года.

    «После 45 лет работы я решил сделать паузу и немного отдохнуть от сурового футбола АПЛ. Последующие две игры будут последними для меня в качестве главного тренера клуба. Я провел здесь четыре прекрасных сезона, и сейчас клуб сумел сохранить прописку в элите. Я долго советовался с родными и близкими, и все же принял решение покинуть Пэлас», — заявил Ходжсон.

    «Кристал Пэлас» в 36 матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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