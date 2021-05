«Кристал Пэлас» официально объявил об уходе Ходжсона

на своем официальном сайте объявил, чтопокинет должность главного тренера клуба после окончания нынешнего сезона.

73-летний Ходжсон возглавлял лондонскую команду с 2017 года.

«После 45 лет работы я решил сделать паузу и немного отдохнуть от сурового футбола АПЛ. Последующие две игры будут последними для меня в качестве главного тренера клуба. Я провел здесь четыре прекрасных сезона, и сейчас клуб сумел сохранить прописку в элите. Я долго советовался с родными и близкими, и все же принял решение покинуть Пэлас», — заявил Ходжсон.

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.

