«Кристал Пэлас» официально объявил об уходе Ходжсона

Рой Ходжсон Фото: globallookpress.com
73-летний Ходжсон возглавлял лондонскую команду с 2017 года.
«После 45 лет работы я решил сделать паузу и немного отдохнуть от сурового футбола АПЛ. Последующие две игры будут последними для меня в качестве главного тренера клуба. Я провел здесь четыре прекрасных сезона, и сейчас клуб сумел сохранить прописку в элите. Я долго советовался с родными и близкими, и все же принял решение покинуть Пэлас», — заявил Ходжсон.
After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 18, 2021
Thank you for everything, Roy ❤️💙
«Кристал Пэлас» в 36 матчах нынешнего сезона АПЛ набрал 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.