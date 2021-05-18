Защитник тульского «Арсенала» дисквалифицирован на три матча

Защитник тульскогодисквалифицирован на три игры в результате красной карточки, полученной в матче 30-го тура РПЛ с(1:2).

Футболист туляков был удален с поля на 52-й минуте за грубую атаку соперника.

«Гиа Григалава тоже принимал участие в заседании. В рапорте было написано, что Григалава был удален за агрессивную игру: удар по ноге без попытки отобрать мяч. Сам игрок признал вину. Принято такое решение: за агрессивное поведение дисквалифицировать Григалаву на три матча чемпионата России.

За нарушение санитарного регламента "Уфа" оштрафована на 50 тысяч, "Арсенал" на 100 тысяч. Игроки "Арсенала" после матча подходили к болельщикам жали руки и отдавали футболки», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.