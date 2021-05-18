ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиБедствие продолжается. «Барса» попрощалась с надеждами на титул
  • 14:46
    • Карпин получил три матча дисквалификации
  • 15:35
    • Защитник тульского «Арсенала» дисквалифицирован на три матча
  • 13:44
    • РПЛ опубликовала символическую сборную сезона по версии Opta Sports
  • 13:30
    • Рондон покинул ЦСКА
  • 13:06
    • Дзюба в тройке лучших игроков «Зенита» по системе «гол+пас» в РПЛ
    Все новости спорта

    Защитник тульского «Арсенала» дисквалифицирован на три матча

    Футбол Футбол России РФС РПЛ Арсенал Тула Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава дисквалифицирован на три игры в результате красной карточки, полученной в матче 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:2).

    Гия Григалава
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гия Григалава

    Футболист туляков был удален с поля на 52-й минуте за грубую атаку соперника.

    «Гиа Григалава тоже принимал участие в заседании. В рапорте было написано, что Григалава был удален за агрессивную игру: удар по ноге без попытки отобрать мяч. Сам игрок признал вину. Принято такое решение: за агрессивное поведение дисквалифицировать Григалаву на три матча чемпионата России.

    За нарушение санитарного регламента "Уфа" оштрафована на 50 тысяч, "Арсенал" на 100 тысяч. Игроки "Арсенала" после матча подходили к болельщикам жали руки и отдавали футболки», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца Sport24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Орлы» расслабятся в игре с «быками»?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.53
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры