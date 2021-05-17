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    Никитин: В раздевалке «Уфы» Рахимова ненавидели, он нас за людей не считал

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    Защитник «Уфы» Алексей Никитин рассказал, что изменилось в команде после прихода на пост главного тренера Алексея Стукалова и как работалось с его предшественником Рашидом Рахимовым.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    Уфимцы смогли покинуть зону вылета и сохранить прописку в Премьер-лиге.

    «Неоднозначный сезон, плохой по результату. Но концовка была хорошей. Надеемся, что перенесем ее на следующий сезон.

    Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность.

    Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистами. В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит.

    Пускай теперь работает на "Матч ТВ" экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова.

    В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали и за то, что не считали людьми», — приводит слова Никитина Gorobzor.ru.

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