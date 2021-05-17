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    Источник: Фонсека провел переговоры с «Зенитом»

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    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека провел переговоры с несколькими клубами, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Il Messaggero.

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    Напомнми, что португалец покинет римскую команду по окончании сезона, его заменит Жозе Моуринью.

    По данным источника, у специалиста были контакты с «Зенитом», «Тоттенхэмом» и «Бенфикой». Фонсека не против остаться в Италии, но такого варианта у него пока нет.

    48-летний Паулу Фонсека ранее тренировал «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Брагу» и «Шахтер».

    В его активе три победы в чемпионате Украины, трижды он выиграл Кубок Украины. Обладатель Суперкубка Украины, Суперкубка Португалии и Кубка Португалии.

    «Зенит» оформил чемпионство в сезоне-2020/21. Под руководством Сергея Семака петербургский клуб стал чемпионом России в третий раз подряд.

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