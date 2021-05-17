ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиТрансферный дайджест. 11-17 мая
  • 18:02
    • Федерация футбола Италии продлила контракт с наставником национальной сборной
  • 21:50
    • Глава Немецкого футбольного союза, сравнивший своего заместителя с нацистским судьей, подал в отставку
  • 20:52
    • Россияне выиграли мужскую эстафету 4х100 метров вольным стилем на ЧЕ
  • 20:48
    • Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
  • 17:38
    • Гинер взял на себя ответственность за неудачи ЦСКА
    Все новости спорта

    Беленов: Рахимов не уважал футболистов «Уфы», он разваливал команду

    Футбол Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов раскритиковал работу бывшего главного тренера команды Рашида Рахимова.

    Александр Беленов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Беленов

    Под руководством Рахимова команда в нынешнем сезоне РПЛ одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

    «Осталось мало эмоций и сил. Очень тяжелый сезон. Мы прошли сборы с тренером, но потом попали в яму. Спасибо болельщикам, что были с нами и поддерживали. Хорошо, что мы остались в РПЛ.

    Я думаю, ключевой момент этого сезона — отставка Рахимова, потому что при нем у нас не было команды, у нас были проблемы, он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез.

    Это правда. Наверное, я первый человек, который это говорю, но это так и есть. У нас некоторые ребята просились в дубль, кто-то хотел уйти из клуба, то есть команда разваливалась, а "Уфа" славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем.

    Я думаю, что это стало ключевым моментом. Когда за 15 туров мы набираем два очка, мне лично самому было стыдно выходить на улицу даже за хлебом. Поэтому решение пригласить Стукалова стало ключевым.

    Надо отдать ему должное, он пришел, мы начали играть по-другому, из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат.

    Никто, наверное, не мог подумать, что мы можем обыграть "Спартак", взять очки с "Зенитом", играть с ЦСКА на равных», — цитирует Беленова Gorobzor.ru.

    «Уфа» под руководством Алексея Стукалова в нынешнем сезоне РПЛ одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Команда закончила чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Орлы» расслабятся в игре с «быками»?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Индиана — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры