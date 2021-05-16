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    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и вышла в Лигу чемпионов
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    Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» и вышла в Лигу чемпионов

    «Майнц» — «Боруссия» Д: счет матча 1:3, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над «Майнцем» (3:1) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

    «Боруссия»
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    «Боруссия»

    В составе победителей голы забили Рафаэл Геррейру , Марко Ройс и Юлиан Брандт. Два ассиста записал на свой счет Джейдон Санчо.

    За «Майнц» пенальти в компенсированное время реализовал Робин Куайсон.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Боруссия Д 1:3
    Голы: 0:1 Рафаэл Геррейру (23'), 0:2 Марко Ройс (42'), 0:3 Юлиан Брандт (80'), 1:3 Робин Куайсон (пенальти) (90') Майнц: Финн Дамен, Йерри Юсте Ст., Мусса Ньякат, Александер Хак, Жан-Поль Бутьюс (Кевин Штёгер, 72'), Данни Латца (Доминик Кор, 85'), Даниэль Брозински, Данни да Коста (Эдмилсон Фернандеш, 46'), Леандро Баррейро Мартинс, Роберт Глатцель (Робин Куайсон, 46'), Карим Онисиво (Адам Салаи, 72') Боруссия Д: Роман Бюрки, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 84'), Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье, Джейдон Санчо (Рейниер, 85'), Махмуд Дахуд, Марко Ройс (Торган Азар, 84'), Джуд Беллингхэм (Томас Делейни, 87'), Джованни Рейна (Юлиан Брандт, 76'), Эрлинг Холанн

    Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко. Дортмундцы гарантированно не опустятся ниже 4-й позиции, которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    «Майнц» с 36 очками располагается на 13-й строчке.

    Матч заключительного тура команда Эдина Терзича проведет с «Байером» 22 мая дома. Коллектив Бо Свенссона в этот день отправится в гости к «Вольфсбургу».

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