Калининград поборется за проведение Суперкубка России

может принять у себя матч за Суперкубок России по футболу.

Об этом заявила глава Министерства спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

«К июлю на нашей арене завершится плановая реновация поля с полной заменой газона на новый.

Калининград заинтересован и готов принять этот матч. Мы подали заявку. Решение за Российским футбольным союзом», — цитирует Ищенко «Р-Спорт».

Матч за Суперкубок пройдет 17 или 18 июля, в нем встретятся чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Локомотив».