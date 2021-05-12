Юран: У Черчесова ограниченный выбор игроков для сборной

Бывший нападающий «Спартака»поделился мнением о расширенном составе сборной России для подготовки к Евро-2020.

«В принципе, выбор Черчесова в атаке можно объяснить двумя факторами. Главный тренер определился, что будет играть в одного нападающего — большого. Поэтому и вызвал Дзюбу, Соболева и Заболотного. Здесь все логично.

Смолов подходит все-таки под другую тактику. Кроме того, приглашенные им нападающие хорошо смотрятся в чемпионате, довольно много и часто забивают, достаточно стабильны.

Тренер ограничен в своем выборе. Он бы с удовольствием использовал две тактики, три, но… Нужно исходить из подбора исполнителей. Мы ведь защитников с трудом набираем. По полузащите тоже есть вопросы.

Что касается нападения, то допускаю, что в концовке встречи он будет выпускать второго большого форварда, усиливать давление», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».