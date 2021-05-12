Сульшер: «МЮ» надо укрепить состав, чтобы бороться с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал чемпионствов АПЛ.

«Горожане» досрочно стали чемпионами после того, как «МЮ» уступил «Лестеру» в 36-м туре АПЛ.

«Для того, чтобы навязать им борьбу, нам нужно усилить состав. Поздравляю их — они провели фантастический сезон.

Я очень доволен своими парнями. До последних десяти дней сезона мы не давали "Сити" — лучшей команде Европы, как считается, — стать чемпионом.

Мы хотим выйти на следующий уровень, и для этого нам надо совершить несколько шагов в части укрепления состава», — заявил Сульшер в эфире BT Sport.