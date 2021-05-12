ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСписок Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии
  • 23:47
    • «Наполи» забил пять мячей «Удинезе»
  • 21:10
    • Источник: Финал Лиги чемпионов перенесут в Порту
  • 13:35
    • Черчесов огласил расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020
  • 17:53
    • Черчесов объяснил невызов в сборную Гильерме
    Все новости спорта

    Сульшер: «МЮ» надо укрепить состав, чтобы бороться с «Ман Сити»

    Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ.

    Оле-Гуннар Сульшер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оле-Гуннар Сульшер

    «Горожане» досрочно стали чемпионами после того, как «МЮ» уступил «Лестеру» в 36-м туре АПЛ.

    «Для того, чтобы навязать им борьбу, нам нужно усилить состав. Поздравляю их — они провели фантастический сезон.

    Я очень доволен своими парнями. До последних десяти дней сезона мы не давали "Сити" — лучшей команде Европы, как считается, — стать чемпионом.

    Мы хотим выйти на следующий уровень, и для этого нам надо совершить несколько шагов в части укрепления состава», — заявил Сульшер в эфире BT Sport.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» и «Крылья Советов» «засушат» финал Кубка России?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Сможет ли «Челси» обыграть «Арсенал»?
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Как Россия начнет Евротур в Праге?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пегула — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атланта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Брэди — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры