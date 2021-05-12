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    Гол Эн-Несири принес «Севилье» победу над «Валенсией»

    «Севилья» — «Валенсия»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Севилья» нанесла поражение «Валенсии» в домашнем матче 36-го тура испанской Примеры.

    Юссеф Эн-Несири
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    Юссеф Эн-Несири

    Встреча, которая прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:0.

    Победный для хозяев гол на 66-й минуте забил Юссеф Эн-Несири с передачи Фернандо.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Валенсия 1:0
    Гол: 1:0 Юссеф Эн-Несири (66') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро (Маркос Акунья, 59'), Диего Карлос, Неманья Гудель (Фернандо, 59'), Жоан Жордан, Оливер Торрес (Алехандро Гомес, 59'), Сусо (Иван Ракитич, 84'), Оскар Родригес (Лукас Окампос, 74'), Юссеф Эн-Несири Валенсия: Яспер Силлессен, Габриэл Паулиста, Франсишку Феррейра, Уго Гильямон (Кевин Гамейро, 79'), Тьерри Корреа (Кристиано Пиччини, 69'), Антонио Латорре (Хосе Гайя, 79'), Карлос Солер, Урош Рачич, Ману Вальехо (Денис Черышев, 68'), Гонсалу Гуэдеш, Максимилиано Гомес (Юнус Муса, 82') Предупреждения: Серхио Эскудеро (7'), Неманья Гудель (37'), Карлос Солер (80'), Габриэл Паулиста (90')

    В турнирной таблице Примеры «Севилья» занимает четвертое место (74 очка), а «Валенсия» — 14-е (39 очков).

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