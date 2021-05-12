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    Названы претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции сезона 2020/21

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    Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста чемпионата Франции сезона-2020/21.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В список вошли Килиан Мбаппе и Неймар (оба — ПСЖ), Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль») и Виссам Бен Йеддер («Монако»).

    На звание лучшего молодого игрока Лиги 1 претендуют Эдуардо Камавинга («Лилль»), Максенс Какере («Лион»), Софиан Диоп, Орельен Тчуамени (оба — «Монако») и Амин Гуири («Ницца»).

    Напомним, что до конца сезона в чемпионате Франции осталось два тура. Возглавляет турнирную таблицу турнира «Лилль» (79), второе место занимает ПСЖ (76), замыкает тройку «Монако» (74).

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