Названы претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Франции сезона 2020/21

Стали известны претенденты на звание лучшего футболиста чемпионата Франции сезона-2020/21.

В список вошли Килиан Мбаппе и Неймар (оба — ПСЖ), Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль») и Виссам Бен Йеддер («Монако»).

На звание лучшего молодого игрока Лиги 1 претендуют Эдуардо Камавинга («Лилль»), Максенс Какере («Лион»), Софиан Диоп, Орельен Тчуамени (оба — «Монако») и Амин Гуири («Ницца»).

Напомним, что до конца сезона в чемпионате Франции осталось два тура. Возглавляет турнирную таблицу турнира «Лилль» (79), второе место занимает ПСЖ (76), замыкает тройку «Монако» (74).