Примера. «Барса» не справилась с «Леванте», «Атлетико» примет «Сосьедад», «Реал» в гостях у «Гранады»

С 11 по 13 мая в испанской Примере пройдут матчи 35-го тура.

«Осасуна» — «Кадис» 3:2

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Кадисом» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Анте Будимир. Победный гол на свой счет записал Роберто Торрес, реализовавший пенальти на 85-й минуте.

За «Кадис» отличились Иван Шапоньич и Андреа Переа.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Кадис 3:2 Голы: 1:0 Анте Будимир (38'), 1:1 Иван Шапоньич (пенальти) (49'), 2:1 Анте Будимир (75'), 3:1 Роберто Торрес (пенальти) (86'), 3:2 Альберто Переа (90') Осасуна: Хуан Перес, Начо Видаль, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Мануэль Санчес (Хуан Крус, 88'), Ойер Оласабаль (Роберто Торрес, 64'), Лукас Торро, Хави Мартинес (Хон Монкайола, 64'), Эсекьель Авила (Энрик Гальего, 64'), Рубен Гарсия (Хонатан Родригес, 71'), Анте Будимир Кадис: Давид Хиль, Marcos Mauro, Карлос Акапо (Альберто Переа, 20'), Педро Алькала, Альфонсо Эспино, Йенс Йонссон, Хон Андер (Хорхе Помбо, 77'), Энтони Лосано, Исаак Карселен, Иван Шапоньич (Хайро, 69'), Рубен Собрино (Альваро Негредо, 77') Предупреждения: Альфонсо Эспино (27'), Давид Гарсия (47'), Начо Видаль (66'), Исаак Карселен (86')

«Осасуна» и «Кадис» соседствуют в турнирной таблице Примеры, располагаясь на 11-м и 12-м местах соответственно.

«Эльче» — «Алавес» 0:2

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Алавес» одержал выездную победу над «Эльче» со счетом 2:0.

За гостей отличились Хоселу и Луис Риоха.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Алавес 0:2 Голы: 0:1 Хоселу (40'), 0:2 Луис Риоха (54') Эльче: Пауло Гассанига, Диего Гонсалес, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Хосема (Pablo Piatti, 57'), Иван Марконе (Nino, 79'), Оменук Мфулю (Виктор Родригес, 57'), Фидель Чавес, Хосан (Пере Милья, 57'), Лукас Бое, Гидо Каррильо Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Флорьян Лежён, Томас Пина, Мануэль Гарсия, Пере Понс (Чимо Наварро, 84'), Хоселу (Дейверсон, 90'), Луис Риоха (Жоау Филипе, 78'), Эдгар Мендес (Факундо Пельистри, 79') Предупреждения: Эдгар Мендес (2'), Оменук Мфулю (13'), Альберто Родригес (67'), Томас Пина (85'), Пауло Гассанига (90'), Дейверсон (90')

В турнирной таблице «Алавес» занимает 15-е место, «Эльче» располагается на 19-й строчке.

«Леванте» — «Барселона» 3:3

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» — 3:3.

За каталонцев голы забили Лионель Месси, Педри и Усман Дембеле.

В составе левантийцев отличились Гонсало Мелеро, Хосе Луис Моралес и Серхио Леон.

Футбол. Испания. Примера Леванте — Барселона 3:3 Голы: 0:1 Лионель Месси (25'), 0:2 Педри (34'), 1:2 Гонсало Мелеро (57'), 2:2 Хосе Моралес Луис (59'), 2:3 Усман Дембеле (64'), 3:3 Серхио Леон (83') Леванте: Айтор, Антонио Аранда, Оскар Дуарте (Микаэль Мальса, 61'), Рубен Везу, Хорхе Мирамон (Коке Морено, 75'), Робер, Энис Барди (Даниэль Гомес, 61'), Хорхе де Фрутос, Гонсало Мелеро, Рохер (Серхио Леон, 75'), Хосе Моралес Луис (Giorgi Kochorashvili, 90') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Рональд Араухо (Серхи Роберто, 46'), Клеман Лангле, Серхио Бускетс, Усман Дембеле (Серджино Дест, 82'), Педри (Оскар Мингуэза, 74'), Жорди Альба, Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 81'), Лионель Месси Предупреждения: Хорхе де Фрутос (67'), Френки де Йонг (77'), Хосе Моралес Луис (79'), Клеман Лангле (90')

«Барселона» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в одно очко от «Атлетико», у которого есть игра в запасе. «Леванте» занимает 13-ю строчку.

«Севилья» — «Валенсия»

12 мая, 20:00 мск

«Уэска» — «Атлетик» Б

12 мая, 21:00 мск

«Сельта» — «Хетафе»

12 мая, 21:00 мск

«Атлетико» М — «Реал Сосьедад»

12 мая, 23:00 мск

«Вальядолид» — «Вильярреал»

13 мая, 20:00 мск

«Эйбар» — «Бетис»

13 мая, 21:00 мск

«Гранада» — «Реал Мадрид»

13 мая, 23:00 мск