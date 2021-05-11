Стали известны подробности нападения на медиадиректора «Спартака»

Управляющий директор «Спартака»рассказал некоторые подробности нападения на медиадиректора клуба

Ранее сообщалось, что Фетисов находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

«Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана. На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека.

Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать.

В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти. Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована черепно-мозговая травма. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».