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    Стали известны подробности нападения на медиадиректора «Спартака»

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    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал некоторые подробности нападения на медиадиректора клуба Антона Фетисова.

    Антон Фетисов (слева)
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    Антон Фетисов (слева)

    Ранее сообщалось, что Фетисов находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

    «Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана. На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека.

    Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать.

    В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти. Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована черепно-мозговая травма. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

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