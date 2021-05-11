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    Бышовец назвал главную причину неудач российских клубов в еврокубках

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    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о борьбе в РПЛ за места в еврокубках.

    Анатолий Бышовец
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    Анатолий Бышовец

    «Помимо "Спартака" и "Локомотива", главным претендентом я считаю "Рубин". Он близок по очкам, к тому же команду Слуцкого ждет матч с не самым сильным "Ротором". "Сочи" тоже находится в хорошей ситуации, так что я бы сказал, что они поборются, тем более что в случае победы "Локомотива" в Кубке России пятое место тоже станет путем в Европу.

    Да и у ЦСКА есть определенные шансы, в последних матчах команда смотрелась хорошо, особенно против "Краснодара". И психологически они вполне готовы к последнему туру, их ждет встреча с "Динамо", которое находится не в самой лучшей форме.

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    • Я бы не сказал, что выступления в еврокубках находятся в прямой зависимости от тренеров. Думаю, что причины неудачных выступлений более глубинны, и проблемы есть вне зависимости от того, кто руководит командами. Однако свое влияние эта ситуация окажет. Новый специалист должен будет провести предсезонную подготовку на сборах, это всегда проблема для игроков. У всех тренеров свои требования, свои идеи, игрокам на адаптацию к ним нужно время. Да и если посмотреть на "Химки", то при Черевченко команда преобразилась. Стукалов в "Уфе" тоже успел проделать хорошую работу, и продолжает ее делать. У него нет тренерского опыта на высоком уровне, но есть идеи. Эти идеи работают, имеют силу и воспринимаются игроками. При этом оба тренера пришли в клубы по ходу чемпионата. Значит, при смене тренера в команде могут произойти не только негативные, но и позитивные изменения.

    Календарь и таблица РПЛ

    Для российских клубов в Европе вот уже несколько лет все достаточно предсказуемо. И причины искать нужно внутри чемпионата, а не в тренерах и их методах подготовки. Мне также кажется, что предусмотренные расписанием чемпионата предсезонные сборы практически не влияют на готовность команды и тонус игроков. У наших клубов должно быть более сложное расписание, как в других европейских лигах. Тогда мы, возможно, станем конкурентоспособнее и в Европе», — приводит слова Бышовца Rusfootball.

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