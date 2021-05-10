ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая
  • 18:27
    • «Урал» победил «Ростов» благодаря одному голу
  • 17:39
    • «Ювентус» не допустят до Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги
  • 09:51
    • Медведев вернулся на вторую позицию в рейтинге ATP
  • 14:08
    • Карацев вышел во второй круг на «Мастерсе» в Риме
  • 13:47
    • СМИ: Галактионов, скорее всего, продолжит работу в молодежной сборной России
    Все новости спорта

    Матвеев: К сожалению, «Урал» реализовал не все моменты

    Футбол Урал Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).

    Юрий Матвеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Матвеев

    «В первом тайме мы достаточно хорошо играли: контролировали мяч, пространство, ситуацию на поле, создавали моменты. К сожалению, не все забили.

    Первой половиной матча я остался доволен. Во втором тайме хотелось больше порадовать своих болельщиков, немного упростили игру. В этом плане "Ростов" перехватил инициативу, и концовка была за гостями.

    Подберезкин фрагментами смотрелся здорово. Придерживал мяч между линиями, разгонял атаки. К сожалению, функциональное состояние не позволяет ему играть все 90 минут», — приводит слова Матвеева пресс-служба «Урала».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешают ли химчане «Спартаку» подняться на второе место?
  • «Спартак» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Одержит ли «Бернли» спасительную победу?
  • «Фулхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Обыграет ли «Порту» аутсайдера?
  • «Порту» — «Фаренсе». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.26
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осасуна — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры