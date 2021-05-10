Матвеев: К сожалению, «Урал» реализовал не все моменты

Главный тренер «Урала»подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с(1:0).

«В первом тайме мы достаточно хорошо играли: контролировали мяч, пространство, ситуацию на поле, создавали моменты. К сожалению, не все забили.

Первой половиной матча я остался доволен. Во втором тайме хотелось больше порадовать своих болельщиков, немного упростили игру. В этом плане "Ростов" перехватил инициативу, и концовка была за гостями.

Подберезкин фрагментами смотрелся здорово. Придерживал мяч между линиями, разгонял атаки. К сожалению, функциональное состояние не позволяет ему играть все 90 минут», — приводит слова Матвеева пресс-служба «Урала».