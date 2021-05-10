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    СМИ: Галактионов, скорее всего, продолжит работу в молодежной сборной России

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    Михаил Галактионов с высокой долей вероятности продолжит работу на посту главного тренера молодежной сборной России.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство РФС осталось недовольно вылетом команды на групповом этапе финальной части чемпионата Европы.

    В организации даже составили список возможных сменщиков для Галактионова. В него, как отмечается, входили Сергей Игнашевич и Александр Кержаков. Но их, скорее всего, в «молодежке» не будет.

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    • Сейчас в РФС склоняются к тому, чтобы Галактионов остался главным тренером молодежной сборной. Окончательная ясность должна наступить 11-12 мая.

    Под руководством Галактионова молодежная сборная России впервые за долгое время попала в финальную часть Евро.

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