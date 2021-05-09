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    «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Брайтона»

    «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Вулверхэмптон» в домашнем матче 35-го тура английской Премьер-лиги одолел «Брайтон» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Чайки» вышли вперед на 13-й минуте, когда Паскаль Гросс с углового навесил в центр штрафной, Льюис Данк высоко выпрыгнул и точно пробил головой с отскоком от газона.

    На 53-й минуте Данк получил прямую красную карточку за то, что сфолил на Фабиу Силве, сорвав выход один на один с вратарем.

    «Волки» воспользовались численным преимуществом на 76-й минуте. Витор Феррейра сделал передачу вперед, Адама Траоре вошел в штрафную, сыграл в стенку с Фабиу Силвой и в касание пробил точно в ближний угол.

    А на 90-й минуте хозяева вырвали победу. Райан Айт Нури накрутил защитника на фланге и прострелил в центр штрафной, Морган Гиббз-Уайт принял мяч и пробил в верхний угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
    Голы: 0:1 Льюис Данк (13'), 1:1 Адама Траоре (76'), 2:1 Морган Гиббз-Уайт (90') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Ки-Яна Хувер, Райан Айт Нури, Конор Коди, Макс Килман, Рубен Невеш (Адама Траоре, 61'), Даниэл Поденсе (Виллиан Жозе, 70'), Морган Гиббз-Уайт, Vitinha (Леандер Дендонкер, 78'), Жоау Моутинью, Фабиу Силва Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Дэниел Бёрн, Ив Биссума, Ниль Мопе, Леандро Троссард (Якуб Модер, 58'), Паскаль Гросс, Алиреза Джаханбакш (Алексис Мак Аллистер, 58'), Дэнни Уэлбек (Анди Зачири, 78') Предупреждения: Макс Килман (80'), Конор Коди (83'), Роберт Санчес (85'), Ив Биссума (90') Удаление: Льюис Данк (53')

    В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 12-е место (45 очков), а «Брайтон» — 15-е (37 очков).

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