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    Роббен готов вернуться в сборную Голландии

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    Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен сообщил, что готов вернуться в сборную Голландии, если главный тренер команды Франк де Бур вызовет его.

    Арьен Роббен
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    Арьен Роббен

    37-летний хавбек сделал две голевые передачи в матче Эредивизи с «Эмменом» (4:0).

    «Я бы поехал. Было бы забавно, но нужно быть реалистом — надо быть в хорошей форме и понимать, что ты можешь внести свой вклад. В конце концов, сборная — это шаг вперед.

    Поехать на Евро-2020 — это моя самая смелая мечта, но нужно быть очень осторожным. Я уже вижу завтрашние заголовки.

    Прямо сейчас я не говорю, что хочу поехать, но я скажу "да", если Де Бур позвонит», — сообщил Роббен ESPN.

    Экс-полузащитник «Баварии» возобновил карьеру летом прошлого года. В нынешнем сезоне он не играл с октября 2020 года по апрель 2021-го из-за травмы.

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