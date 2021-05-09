Роббен готов вернуться в сборную Голландии

Полузащитник «Гронингена»сообщил, что готов вернуться в сборную Голландии, если главный тренер командывызовет его.

37-летний хавбек сделал две голевые передачи в матче Эредивизи с «Эмменом» (4:0).

«Я бы поехал. Было бы забавно, но нужно быть реалистом — надо быть в хорошей форме и понимать, что ты можешь внести свой вклад. В конце концов, сборная — это шаг вперед.

Поехать на Евро-2020 — это моя самая смелая мечта, но нужно быть очень осторожным. Я уже вижу завтрашние заголовки.

Прямо сейчас я не говорю, что хочу поехать, но я скажу "да", если Де Бур позвонит», — сообщил Роббен ESPN.

Экс-полузащитник «Баварии» возобновил карьеру летом прошлого года. В нынешнем сезоне он не играл с октября 2020 года по апрель 2021-го из-за травмы.