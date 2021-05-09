«Ювентус» — «Милан»: счет матча 0:3, обзор голов

Туринскийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыли миланцы. После подачи со стандартного положения Щенсны сыграл кулаками на выходе из ворот, но мяч не покинул штрафную — Диас подобрал, ушёл чуть в центр и пробил точно в дальнюю девятку.

На 58-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — мяч попал в руку Кьеллини в штрафной. Кессье взялся за удар с 11-метровой отметки, но не переиграл голкипера «Ювентуса» — Щенсны отразил мяч, летевший в угол ворот.

На 78-й минуте Анте Ребич нанёс изумительный удар из-за штрафной — мяч залетел в самую девятку ворот «Ювентуса».

А на 82-й минуте Чалханоглу со стандартного положения закрутил передачу в штрафную, где Фикайо Томори выиграл верховую борьбу у Кьеллини, головой направив мяч в ворота с отскоком от газона.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Милан 0:3 Голы: 0:1 Браим Диас (45'), 0:2 Анте Ребич (78'), 0:3 Фикайо Томори (82') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза (Пауло Дибала, 79'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Деян Кулушевски, 67'), Криштиану Роналду, Альваро Мората Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер (Суалихо Мейте, 82'), Хакан Чалханоглу, Браим Диас (Раде Крунич, 70'), Алексис Салемакерс (Диогу Далот, 82'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович (Анте Ребич, 66') Предупреждения: Федерико Кьеза (53'), Джорджо Кьеллини (57'), Браим Диас (59'), Алексис Салемакерс (76')

«Милан» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка. Красно-черные опередили «Наполи» и «Ювентус», который покинул зону Лиги чемпионов и с 69 очками опустился на 5-ю строчку.

Следующий матч команда Стефано Пиоли проведет с «Торино» 13 мая на выезде. Коллектив Андреа Пирло днем ранее отправится в гости к «Сассуоло».