«Ювентус» — «Милан»: счет матча 0:3, обзор голов

Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыли миланцы. После подачи со стандартного положения Щенсны сыграл кулаками на выходе из ворот, но мяч не покинул штрафную — Диас подобрал, ушёл чуть в центр и пробил точно в дальнюю девятку.
На 58-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — мяч попал в руку Кьеллини в штрафной. Кессье взялся за удар с 11-метровой отметки, но не переиграл голкипера «Ювентуса» — Щенсны отразил мяч, летевший в угол ворот.
На 78-й минуте Анте Ребич нанёс изумительный удар из-за штрафной — мяч залетел в самую девятку ворот «Ювентуса».
А на 82-й минуте Чалханоглу со стандартного положения закрутил передачу в штрафную, где Фикайо Томори выиграл верховую борьбу у Кьеллини, головой направив мяч в ворота с отскоком от газона.
«Милан» поднялся на 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 72 очка. Красно-черные опередили «Наполи» и «Ювентус», который покинул зону Лиги чемпионов и с 69 очками опустился на 5-ю строчку.
Следующий матч команда Стефано Пиоли проведет с «Торино» 13 мая на выезде. Коллектив Андреа Пирло днем ранее отправится в гости к «Сассуоло».