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    Гол Кальверта-Льюина принес «Эвертону» победу над «Вест Хэмом»

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    «Эвертон» в матче 35 тура АПЛ минимально выиграл у «Вест Хэма».

    Доминик Кальверт-Льюин
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    Доминик Кальверт-Льюин

    «Ириски» выиграли благодаря голу форварда Доминика Кальверта-Льюина, который забил на 24 минуте точным ударом в нижний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Эвертон 0:1
    Гол: 0:1 Доминик Калверт-Льюин (24') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел (Райан Фредерикс, 59'), Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Саид Бенрахма (Андрей Ярмоленко, 73'), Мануэль Лансини (Джаррод Боуэн, 43'), Джесси Лингард, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Майкл Антонио Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Йерри Мина (Мэйсон Холгейт, 62'), Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон (Фабиан Делф, 85'), Лука Динь, Шеймус Коулман, Том Дэвис, Ришарлисон (Джошуа Кинг, 84'), Доминик Калверт-Льюин Предупреждения: Томаш Соучек (72'), Джесси Лингард (75'), Аллан (77')

    «Вест Хэм» потерпел 3 поражение за 4 последних тура. С 58 очками команда пока что остается на 5 месте. «Эвертон» набрал 55 очков и занимает 8 место.

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