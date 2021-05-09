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    УЕФА может отдать Стамбулу финал ЛЧ в 2023 году

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    Финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 может пройти в Стамбуле, сообщает New York Times.

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    Трофей Лиги чемпионов

    По информации издания, УЕФА проведет 10 мая переговоры с правительством Великобритании о переносе финала ЛЧ нынешнего сезона из столицы Турции в Лондон.

  • Правительство Великобритании пытается убедить УЕФА провести финал ЛЧ на ее территории
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    • УЕФА симпатизирует Турции, которая может лишиться финала Лиги чемпионов второй год подряд, и планирует предложить стране принять решающий матч в 2023 году, приурочив это событие к столетию Турецкой Республики.

    Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая.

    В настоящий момент проведение финала ЛЧ 2023 года запланировано в Мюнхене.

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