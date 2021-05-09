УЕФА может отдать Стамбулу финал ЛЧ в 2023 году

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 может пройти в Стамбуле, сообщает New York Times

По информации издания, УЕФА проведет 10 мая переговоры с правительством Великобритании о переносе финала ЛЧ нынешнего сезона из столицы Турции в Лондон.

УЕФА симпатизирует Турции, которая может лишиться финала Лиги чемпионов второй год подряд, и планирует предложить стране принять решающий матч в 2023 году, приурочив это событие к столетию Турецкой Республики.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая.

В настоящий момент проведение финала ЛЧ 2023 года запланировано в Мюнхене.