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    Правительство Великобритании пытается убедить УЕФА провести финал ЛЧ на ее территории

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    Британский политик, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что правительство страны ведет переговоры с УЕФА по поводу переноса финала Лиги чемпионов в Англию.

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    «В настоящее время ведутся переговоры. Мой друг и коллега Оливер Дауден сейчас общается с нужными людьми об этом, и поэтому я не хочу говорить всего, что знаю. Но уверен, британские болельщики очень хотели бы увидеть финал здесь, в Великобритании», — приводит слова Гоува Reuters.

    Финал ЛЧ состоится 29 мая. Он должен пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Однако из-за коронавирусных ограничений, которые Великобритания ввела в отношении Турции, вопрос о месте проведения матча остается открытым.

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