ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересБудущее Суперлиги: примирение или новая война?
  • 12:53
    • Три клуба Суперлиги выступили с заявлением после требований УЕФА
  • 13:01
    • Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Уфой»
  • 12:38
    • Чеферин предложит исключить «Реал», «Барсу» и «Юве» из еврокубков
  • 01:15
    • «Барселона» назвала заявление УЕФА по клубам Суперлиги «неприемлемым»
    Все новости спорта

    Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Уфой»

    Футбол РПЛ Футбол России Уфа Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    Встреча пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

    Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Жирков, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» подвинет «Атлетико» с первого места?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Репетиция финала ЛЧ: «Ман Сити» и «Челси» максимально замаскируются
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Как пройдет репетиция финала Кубка Германии?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры