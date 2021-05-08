Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Жирков, Кравцов, Крапухин, Шамкин.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.