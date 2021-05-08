Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Уфой»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Морозов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Жирков, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.