Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Динамо»

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Зе Луиш, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черый, Сильянов, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Мухин, Смолов, Эдер, Лисакович.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Грулёв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.