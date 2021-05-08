«Лидс» — «Тоттенхэм»: счет 3:1, обзор голов

В матче 35 тура АПЛна своем поле разобрался с, победив 3:1.

Уже на 13 минуте Стюарт Даллас точным ударом вывел «Павлинов» вперед. Сравнял счет Сон Хын-Мин, который забил на 25 минуте.

До перерыва хозяева снова вышли вперед благодаря голу Патрика Бэмфорда. Все вопросы о победителе снял Родриго, забивший на 84 минуте встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Тоттенхэм 3:1 Голы: 1:0 Стюарт Даллас (13'), 1:1 Сон Хын Мин (25'), 2:1 Патрик Бэмфорд (42'), 3:1 Родриго (84') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Робин Кох, Тайлер Робертс (Рафаэл Диас, 58'), Стюарт Даллас, Джек Харрисон, Матеуш Клих (Калвин Филлипс, 90'), Патрик Бэмфорд (Родриго, 79') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Тоби Алдервейрелд, Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Гарет Бэйл (Лукас Моура, 67'), Джовани Ло Чельсо (Тангай Н'Домбеле, 80'), Деле Алли (Эрик Ламела, 67'), Гарри Кейн Предупреждения: Робин Кох (51'), Серхио Регилон (61'), Лукас Моура (68')

«Лидс» продолжает беспроигрышную домашнюю серию и благодаря победе набрал 50 очков. Команда Марсело Бьелсы занимает 9 место.

«Тоттенхэм» потерпел 11 поражение в сезоне и пока что занимает 6 место (56 очков).