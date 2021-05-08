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    Дубль Влаховича принес «Фиорентине» победу над «Лацио»

    «Фиорентина» — «Лацио»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 35-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» одержала домашнюю победу над римским «Лацио» — 2:0.

    Фрагмент матча
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    Дублем в составе победителей отличился сербский нападающий Душан Влахович, поразивший ворота на 32-й и 89-й минутах.

    В компенсированное время римляне остались вдесятером — вторую желтую карточку получил бразильский хавбек Андреас Перейра.

    Российский нападающий Александр Кокорин на поле не появился.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Лацио 2:0
    Голы: 1:0 Душан Влахович (32'), 2:0 Душан Влахович (89') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Херман Песселья, Мартин Касерес, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Софьян Амрабат, 73'), Гаэтано Кастровилли (Лукас Мартинес, 90'), Лоренцо Венути, Эрик Пульгар, Франк Рибери (Кристиан Куаме, 86'), Душан Влахович Лацио: Пепе Рейна, Штефан Даниэл Раду (Ведат Мурики, 75'), Франческо Ачерби, Адам Марушич, Лукас Лейва (Данило Катальди, 64'), Луис Альберто (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 75'), Сенад Лулич (Андреас Перейра, 64'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари (Луис Фелипе, 64'), Хоакин Корреа, Чиро Иммобиле Предупреждения: Лоренцо Венути (5'), Франческо Ачерби (28'), Душан Влахович (44'), Херман Песселья (58'), Лукас Лейва (60'), Штефан Даниэл Раду (66'), Луис Фелипе (74'), Андреас Перейра (77'), Мартин Касерес (90'), Данило Катальди (90'), Андреас Перейра (90'), Жан-Даниэль Акпа Акпро (90')

    «Фиорентина» поднялась на 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков. Команда Симоне Индзаги осталась на 6-м месте, имея в активе 64 очка.

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