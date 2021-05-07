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    Сульшер: У нас были как взлеты, так и падения по ходу матча с «Ромой»

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    Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после поражения от «Ромы» (2:3).

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    В первом матче манкунианцы победили дома со счетом 6:2 и вышли в финал по сумме двух матчей.

    «Мы слишком часто дарили им мяч, отдавали его в трудных ситуациях, но к счастью, у нас один из лучших вратарей в мире и нападающий, который жаждет забивать голы.

    У нас были как взлеты, так и падения по ходу матча. Второй тайм не получился, мы его провалили, но вышли в финал.

    Ощущения, конечно, великолепные. Мы провели очень и очень хороший тайм на "Олд-Траффорд", который вывел нас в финал.

    Разочарован, что проиграли сегодня. Особенно тем, как мы проиграли. Счет мог быть 6:6 или 8:6 в их пользу. Это было довольно странное противостояние.

    Мы следили за "Вильяреалом" немного. К финалу будем готовы — он состоит из одного матча. Полуфиналы обычно трудные, а финал — это финал. Мы хорошо подготовимся», — сказал тренер в беседе с BT Sport.

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