Сульшер: У нас были как взлеты, так и падения по ходу матча с «Ромой»

Главный тренер «МЮ»прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы после поражения от(2:3).

В первом матче манкунианцы победили дома со счетом 6:2 и вышли в финал по сумме двух матчей.

«Мы слишком часто дарили им мяч, отдавали его в трудных ситуациях, но к счастью, у нас один из лучших вратарей в мире и нападающий, который жаждет забивать голы.

У нас были как взлеты, так и падения по ходу матча. Второй тайм не получился, мы его провалили, но вышли в финал.

Ощущения, конечно, великолепные. Мы провели очень и очень хороший тайм на "Олд-Траффорд", который вывел нас в финал.

Разочарован, что проиграли сегодня. Особенно тем, как мы проиграли. Счет мог быть 6:6 или 8:6 в их пользу. Это было довольно странное противостояние.

Мы следили за "Вильяреалом" немного. К финалу будем готовы — он состоит из одного матча. Полуфиналы обычно трудные, а финал — это финал. Мы хорошо подготовимся», — сказал тренер в беседе с BT Sport.