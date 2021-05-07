«Барселона» и «Реал» — самые дорогие футбольные клубы мира

В списке оказалось сразу 26 клубов из НФЛ, 9 клубов из НБА, 9 футбольных клубов и 6 клубов MLB.
Самыми дорогими футбольными клубами стали «Барселона» и «Реал», чья стоимость превышает 4,7 миллиарда долларов.
Также в десятку попала мюнхенская «Бавария».
Рейтинг выглядит так:
1. «Даллас» (США, американский футбол) — 5,7 млрд долларов;
2. «Янкис» (США, бейсбол) — 5,25 млрд;
3. «Нью-Йорк» (США, баскетбол) — 5 млрд;
4. «Барселона» (Испания, футбол) — 4,76 млрд;
5. «Реал» (Испания, футбол) — 4,75 млрд;
6. «Голден Стэйт» (США, баскетбол) — 4,7 млрд;
7. «Лейкерс» (США, баскетбол) — 4,6 млрд;
8. «Нью-Ингленд» (США, американский футбол) — 4,4 млрд;
9. «Нью-Йорк Джайентс» (США, американский футбол) — 4,3 млрд;
10. «Бавария» (Германия, футбол) — 4,21 млрд;
11. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — 4,2 млрд;
12. «Ливерпуль» (Англия, футбол) — 4,1 млрд;
13-14. «Лос-Анджелес Рэмс» (США, американский футбол) — 4 млрд;
13-14. «Манчестер Сити» (Англия, футбол) — 4 млрд;
...
25-27. «Челси» (Англия, футбол) — 3,2 млрд;
...
38. «Арсенал» (Англия, футбол) — 2,8 млрд;
...
43-45. «Пари Сен-Жермен» (Франция, футбол) — 2,5 млрд.