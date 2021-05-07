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    «Барселона» и «Реал» — самые дорогие футбольные клубы мира

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    Журнал Forbes составил рейтинг топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В списке оказалось сразу 26 клубов из НФЛ, 9 клубов из НБА, 9 футбольных клубов и 6 клубов MLB.

    Самыми дорогими футбольными клубами стали «Барселона» и «Реал», чья стоимость превышает 4,7 миллиарда долларов.

    Также в десятку попала мюнхенская «Бавария».

    Рейтинг выглядит так:

    1. «Даллас» (США, американский футбол) — 5,7 млрд долларов;
    2. «Янкис» (США, бейсбол) — 5,25 млрд;
    3. «Нью-Йорк» (США, баскетбол) — 5 млрд;
    4. «Барселона» (Испания, футбол) — 4,76 млрд;
    5. «Реал» (Испания, футбол) — 4,75 млрд;
    6. «Голден Стэйт» (США, баскетбол) — 4,7 млрд;
    7. «Лейкерс» (США, баскетбол) — 4,6 млрд;
    8. «Нью-Ингленд» (США, американский футбол) — 4,4 млрд;
    9. «Нью-Йорк Джайентс» (США, американский футбол) — 4,3 млрд;
    10. «Бавария» (Германия, футбол) — 4,21 млрд;
    11. «Манчестер Юнайтед» (Англия, футбол) — 4,2 млрд;
    12. «Ливерпуль» (Англия, футбол) — 4,1 млрд;
    13-14. «Лос-Анджелес Рэмс» (США, американский футбол) — 4 млрд;
    13-14. «Манчестер Сити» (Англия, футбол) — 4 млрд;
    ...
    25-27. «Челси» (Англия, футбол) — 3,2 млрд;
    ...
    38. «Арсенал» (Англия, футбол) — 2,8 млрд;
    ...
    43-45. «Пари Сен-Жермен» (Франция, футбол) — 2,5 млрд.

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