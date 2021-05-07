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    Матич: «МЮ» подходит к финалу Лиги Европы с мыслями о победе

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал выход «красных дьяволов» в финал Лиги Европы.

    Неманья Матич
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    Неманья Матич

    «Мы подходим к финалу с мыслями о победе, мы не хотим проигрывать. Мы с уважением относимся к "Вильярреалу". Разочарованы сегодняшним поражением, но у нас есть возможность выиграть трофей», — цитирует Матича официальный сайт УЕФА.

    Напомним, в полуфинале манкуниацы прошли итальянскую «Рому», выиграв на своем поле со счетом 6:2, но проиграв гостях 2:3.

    В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтел» сыграет с «Вильярреалом». Поединок состоится 26 мая в польском Гданьске.

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