Матич: «МЮ» подходит к финалу Лиги Европы с мыслями о победе

Неманья Матич Фото: globallookpress.com
«Мы подходим к финалу с мыслями о победе, мы не хотим проигрывать. Мы с уважением относимся к "Вильярреалу". Разочарованы сегодняшним поражением, но у нас есть возможность выиграть трофей», — цитирует Матича официальный сайт УЕФА.
Напомним, в полуфинале манкуниацы прошли итальянскую «Рому», выиграв на своем поле со счетом 6:2, но проиграв гостях 2:3.
В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтел» сыграет с «Вильярреалом». Поединок состоится 26 мая в польском Гданьске.