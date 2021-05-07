ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России последний раз выигрывала ЮЧМ 14 лет назадИгра была равна. Сборная России снова проиграла Канаде
  • 21:59
    • «Сочи» вырвал победу у «Ротора»
  • 21:29
    • Источник: Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
  • 20:11
    • Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Англию
  • 21:46
    • УЕФА опубликовал заявление по девяти клубам — участникам Суперлиги
  • 21:38
    • Российские керлингистки обыграли США и вышли в полуфинал ЧМ
    Все новости спорта

    Федотов: «Ротору» нечего было терять, он бился как лев

    Футбол Сочи Ротор РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после победы над «Ротором» (2:1) в рамках 29-го тура чемпионата России.

    Владимир Федотов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Федотов

    «Хотел бы отметить характер нашей команды, именно он помог нам выиграть этот матч.

    Да, не всё у нас получалось. Начало было хорошее, мы забили быстрый гол. Но потом нас стали захлестывать эмоции, мы начали терять мяч.

    Отмечу максимальный настрой команды соперника. Их вертикальный футбол. Мы же не до конца четко сработали, у "Ротора" появлялись шансы.

    Хорошее давление, оказал на нас соперник. Мы же неправильно располагались в позиционных выходах. Правда, потом разобрались в перерыве.

    Это самые непростые для нас матчи. Сопернику нечего было терять, он бился как лев. Мы говорим об нашей эмоциональной усталости, но хорошо, что на жилах мы вытянули эту игру», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

    После 29 туров РПЛ «Сочи» занимает 4-е место, набрав 52 очка. В заключительном 30-м туре чемпионата команда сыграет с «Химками» в гостях.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» подвинет «Атлетико» с первого места?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Репетиция финала ЛЧ: «Ман Сити» и «Челси» максимально замаскируются
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Как пройдет репетиция финала Кубка Германии?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 8 мая
  • Завтра в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры