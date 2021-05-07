Федотов: «Ротору» нечего было терять, он бился как лев

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после победы над «Ротором» (2:1) в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Хотел бы отметить характер нашей команды, именно он помог нам выиграть этот матч.

Да, не всё у нас получалось. Начало было хорошее, мы забили быстрый гол. Но потом нас стали захлестывать эмоции, мы начали терять мяч.

Отмечу максимальный настрой команды соперника. Их вертикальный футбол. Мы же не до конца четко сработали, у "Ротора" появлялись шансы.

Хорошее давление, оказал на нас соперник. Мы же неправильно располагались в позиционных выходах. Правда, потом разобрались в перерыве.

Это самые непростые для нас матчи. Сопернику нечего было терять, он бился как лев. Мы говорим об нашей эмоциональной усталости, но хорошо, что на жилах мы вытянули эту игру», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

После 29 туров РПЛ «Сочи» занимает 4-е место, набрав 52 очка. В заключительном 30-м туре чемпионата команда сыграет с «Химками» в гостях.