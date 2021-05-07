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    Тренер «Ротора»: Мы могли победить, но недоработали в обороне

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    Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата России.

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Счет не по игре, мы играли нормально. Вещи, которые наметили, все выполнялись. Но тут закон: моменты были, их нужно было реализовать, а так один момент в конце всё решил.

    Хочу поблагодарить болельщиков, их много было на трибунах, жаль, что мы не сумели их порадовать.

    Атмосфера в раздевалке? Соответствующая результату, ребята расстроены, мы могли победить и на это рассчитывали, но недоработали в обороне и получили гол в свои ворота», — посетовал Биджиев в эфире канала «Матч ПРЕМЬЕР».

    «Ротор» занимает 14-ю позицию в РПЛ с 21 очком в активе. В заключительном 30-м туре волгоградцы 16 мая сыграют с «Рубином» в Казани.

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