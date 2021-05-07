Тренер «Ротора»: Мы могли победить, но недоработали в обороне

Главный тренер «Ротора»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 29-го тура чемпионата России.

«Счет не по игре, мы играли нормально. Вещи, которые наметили, все выполнялись. Но тут закон: моменты были, их нужно было реализовать, а так один момент в конце всё решил.

Хочу поблагодарить болельщиков, их много было на трибунах, жаль, что мы не сумели их порадовать.

Атмосфера в раздевалке? Соответствующая результату, ребята расстроены, мы могли победить и на это рассчитывали, но недоработали в обороне и получили гол в свои ворота», — посетовал Биджиев в эфире канала «Матч ПРЕМЬЕР».

«Ротор» занимает 14-ю позицию в РПЛ с 21 очком в активе. В заключительном 30-м туре волгоградцы 16 мая сыграют с «Рубином» в Казани.