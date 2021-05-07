Артета: Мы опустошены и очень разочарованы

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» по сумме двух матчей. В финале испанский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед».
«Мы опустошены и очень разочарованы, но должны поздравить "Вильяреал" с выходом в финал. Мы бились до последней минуты.
Если брать сегодняшний второй тайм, то мы, как мне кажется, заслуживали победы. К сожалению, мы не использовали свои шансы.
Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондиция», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске (Польша). УЕФА намерен разрешить 9500 зрителям посетить матч.