Артета: Мы опустошены и очень разочарованы

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» по сумме двух матчей. В финале испанский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед».

«Мы опустошены и очень разочарованы, но должны поздравить "Вильяреал" с выходом в финал. Мы бились до последней минуты.

Если брать сегодняшний второй тайм, то мы, как мне кажется, заслуживали победы. К сожалению, мы не использовали свои шансы.

Мы создали достаточно моментов для победы. Явно больше, чем они, но просто упустили их. Мы плохо начали первый матч, пропустили со стандарта, к тому же сегодня не все игроки были в оптимальных кондиция», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске (Польша). УЕФА намерен разрешить 9500 зрителям посетить матч.