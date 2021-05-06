«Арсенал» и «Спартак» получили крупные штрафы из-за болельщиков

получили денежные наказания за нарушения во время матча 28-го тура чемпионата России, который завершился выездной победой москвичей (2:1), сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Туляки наказаны за нарушение болельщиками санитарных норм (50 тысяч рублей), использование пиротехники (20 тысяч), неправомерные действия болельщиков (100 тысяч), необеспечение безопасности (300 тысяч). Также «Арсенал» предупрежден, что в следующий раз будут применены более строгие санкции.

В свою очередь «Спартак» получил штрафы за неправомерные действия зрителей, которые вылезали на крышу (50 тысяч рублей), нанесение ущерба объекту спорта (100 тысяч), нарушение санитарного регламента (50 тысяч), оскорбительные выражения (100 тысяч), использование пиротехники (50 тысяч). Также на 20 тысяч наказан пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин за несоблюдение дисциплинарного регламента. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч, а вратарь команды Александр Селихов наказан 20 тысячами штрафа за то, что взял с собой ребенка на матч (нарушение санитарного протокола).

Суммарно две команды наказаны на 890 тысяч рублей штрафа.