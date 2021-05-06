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    «Арсенал» и «Вильярреал» голов не забили

    «Арсенал» — «Вильярреал»: счет матча 0:0

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    «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вильяреаллом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 0:0.

    В первом матче испанский клуб победил 2:1. По сумму двух встреч «подводники» вышли в финал.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Арсенал Лондон — Вильярреал 0:0
    Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин (Эдвард Нкетиа, 90'), Киран Тирни (Виллиан, 80'), Пабло Мари, Роб Холдинг, Букайо Сака, Мартин Эдегор (Габриэл Мартинелли, 66'), Томас, Николя Пепе, Эмиль Смит Роув, Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 80') Вильярреал: Херонимо Рульи, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 90'), Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 29'), Ману Тригерос, Франсис Коклен, Херар Морено, Пако Алькасер (Карлос Бакка, 72') Предупреждения: Йереми Пино (86'), Эдвард Нкетиа (90')

    Соперником «Вильярреала» по решающему матчу станет «Манчестер Юнайтед».

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