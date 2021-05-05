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    Обамеянг: Матч с «Вильярреалом» — самая важная для меня игра за время выступлений в «Арсенале»

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    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказал мнение об ответном матча с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги Европы.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    В первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

    «В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть.

    При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается все складно.

    Для меня это один из важнейших матчей в составе "Арсенала". Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона.

    Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня игра за время выступлений в клубе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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