Обамеянг: Матч с «Вильярреалом» — самая важная для меня игра за время выступлений в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала»высказал мнение об ответном матча св полуфинале Лиги Европы.

В первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть.

При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается все складно.

Для меня это один из важнейших матчей в составе "Арсенала". Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона.

Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня игра за время выступлений в клубе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.