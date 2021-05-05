Обамеянг: Матч с «Вильярреалом» — самая важная для меня игра за время выступлений в «Арсенале»

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: globallookpress.com
В первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.
«В таких матчах необходимо оставлять всего себя на поле, чтобы потом не о чем было сожалеть.
При этом, конечно, нельзя забывать радоваться самой игре, ведь если настроение на высоте, то и получается все складно.
Для меня это один из важнейших матчей в составе "Арсенала". Вне всяких сомнений, ключевой матч всего сезона.
Мы очень хотим победить и воспользоваться шансом для выхода в финал. Возможно, это вообще самая важная для меня игра за время выступлений в клубе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.