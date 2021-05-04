ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресИнтрига в Ла Лиге. Три главных вопроса перед финишем сезона
  • 20:49
    • Зинченко выйдет в старте «Ман Сити» против ПСЖ
  • 18:10
    • Источник: Экс-наставник «Бенфики» может возглавить «Спартак»
  • 22:18
    • Зидан: В ответном матче с «Челси» мы должны грызть землю зубами
  • 22:03
    • Стал известен соперник ЦСКА по полуфиналу Евролиги
  • 21:33
    • Комиссия РФС обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в РПЛ
    Все новости спорта

    Зидан: В ответном матче с «Челси» мы должны грызть землю зубами

    Футбол Реал Мадрид Футбол Испании Челси Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о готовности команды к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с «Челси».

    Зинедин Зидан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зинедин Зидан

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью в Мадриде — 1:1.

    «У меня хорошее предчувствие. Рады, что сыграем в таком матче. Знаем, чего завтра ждать и что должны сделать. Мы отдадим все силы без остатка.

    Я не скажу вам, будет ли он [Серхио Рамос] завтра играть. Он приехал сюда вместе с нами, а это значит, что с ним все в порядке. Это для нас важнее всего — чтобы наш лидер и капитан был с нами.

    Мы здесь [в полуфинале] благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес.

  • Зыбкое преимущество. Гол Пулишича подарил «Челси» надежду в полуфинальной схватке
  • Реакция спортивных СМИ на ничью «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов
  • 28/04/2021

    • Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы.

    Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо.

    Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так же было в первом матче, так будет и завтра.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «ПСЖ» сделать камбэк в битве с «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сотворит ли «Зенит» сенсацию в Каталонии?
  • «Барселона» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 5 мая
  • Завтра в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Зенит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шварцман — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Санта Фе — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Коламбус — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры