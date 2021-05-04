Зидан: В ответном матче с «Челси» мы должны грызть землю зубами

Главный тренер «Реала»рассказал о готовности команды к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью в Мадриде — 1:1.

«У меня хорошее предчувствие. Рады, что сыграем в таком матче. Знаем, чего завтра ждать и что должны сделать. Мы отдадим все силы без остатка.

Я не скажу вам, будет ли он [Серхио Рамос] завтра играть. Он приехал сюда вместе с нами, а это значит, что с ним все в порядке. Это для нас важнее всего — чтобы наш лидер и капитан был с нами.

Мы здесь [в полуфинале] благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес.

Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы.

Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо.

Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так же было в первом матче, так будет и завтра.

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Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.