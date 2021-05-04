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    Кроос: Нам надо создавать больше моментов, чем в первом матче

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказал мнение о предстоящем ответном матче с «Челси».

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команды сыграли вничью в Мадриде — 1:1.

    «Нет сомнений в том, что мы будем предельно мотивированы и отдадим все силы без остатка. Это наша задача. Так работает футбол. Все решает то, какой уровень мы покажем на поле.

    Нам надо создавать больше моментов, чем в первом матче. Верю, что мы способны на это.

    Мы знаем, на что способен Азар. Жаль, он не мог это показывать последние несколько месяцев. Сейчас его физическая форма гораздо лучше.

    Это значит, что он может снова играть на своем уровне. Такой футболист нужен в подобных матчах. Он может быть опасен для любой защиты», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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