Агент Комличенко: Сложившаяся ситуация никого не устраивает. Он должен играть

Агент, представляющий интересы нападающего «Динамо», отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в другую команду.

Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА готов рассмотреть вариант с арендой Комличенко.

«Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством "Динамо".

По итогам этого разговора и будет принято решение. Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», — сказал Артемов изданием Sport24.

Комличенко в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 24 матчах (11 в стартовом составе). Нападающий забил 4 гола, 3 из которых — с пенальти.