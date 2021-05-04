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    Агент Комличенко: Сложившаяся ситуация никого не устраивает. Он должен играть

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    Агент Олег Артемов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Николая Комличенко, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в другую команду.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА готов рассмотреть вариант с арендой Комличенко.

    «Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством "Динамо".

    По итогам этого разговора и будет принято решение. Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», — сказал Артемов изданием Sport24.

    Комличенко в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 24 матчах (11 в стартовом составе). Нападающий забил 4 гола, 3 из которых — с пенальти.

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