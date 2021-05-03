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    «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» сильнейшего не выявили

    «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 34 тура АПЛ «Вулверхэмптон» не смог переиграть «Вест Бромвич». Игра закончилась ничьей 1:1.

    Фабиу Силва
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    Фабиу Силва

    Под завесу первого тайма счет открыл Фабио Сильва и вывел гостей вперед. Мбайе Диане на 62 минуте сравнял счет. Игра так и закончилась.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Вулверхэмптон 1:1
    Голы: 0:1 Фабиу Силва (45'), 1:1 Мбайе Дьян (62') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea (Мэтт Филлипс, 33'), Дарнелл Ферлонг, Матеус Перейра, Конор Таунсенд, Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Каллум Робинсон, 78'), Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Райан Айт Нури (Макс Килман, 82'), Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Рубен Невеш, Vitinha (Морган Гиббз-Уайт, 80'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Оуэн Отасови (Даниэл Поденсе, 71'), Фабиу Силва Предупреждения: Эйнсли Мэйтленд-Найлс (69'), Дарнелл Ферлонг (88')

    После этого матча «Вест Бромвич» имеет 26 очков и занимает 19 место. «Вулверхэмптон» с 42 очками довольствуется лишь 12 позицией.

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