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    Гол Иньяки Уильямса принес «Атлетику» победу над «Севильей»

    «Севилья» — «Атлетик»: счет 0:1, обзор гола

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    Один единственный гол помог «Атлетику» добыть выездную победу над «Севильей» в матче 34 тура испанской Примеры.

    Иньяки Уильямс
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    Иньяки Уильямс

    Решающий мяч был забит на 90 минуте поединка. Форвард Иньяки Уильямс шикарным ударом отправил мяч в «девятку» ворот соперника и тем самым продолжил беспроигрышную серию «Басков» в чемпионате.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Атлетик 0:1
    Гол: 0:1 Иньяки Уильямс (90') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос (Оскар Родригес, 85'), Иван Ракитич (Люк де Йонг, 68'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 86'), Фернандо, Лукас Окампос, Сусо (Жоан Жордан, 68'), Юссеф Эн-Несири (Франко Васкес, 81') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос (Иньиго Лекуэ, 69'), Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Ибай Гомес, 63'), Микель Весга, Алехандро Беренгер (Nico Williams, 63'), Унай Венседор, Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 69'), Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 15') Предупреждение: Диего Карлос (35')

    «Севилья» остается на 4 позиции с 70 очками. Она уже получила путевку в Лигу чемпионов.

    «Атлетик» набрал 45 баллов и занимает 9 место. От зоны еврокубков подопечных Марселино отделяют 6 очков.

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