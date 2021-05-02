Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»

Перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги междуфанаты «красных дьяволов» устроили акцию протестов против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фанаты «МЮ» на «Олд Траффорд» Фото: twitter.com/theutdjournal

Как пишет The Independent, сначала болельщики скопились около стадиона «Олд Траффорд», где выкрикивали лозунги и использовали пиротехнику.

Затем часть фанатов прорвалась внутрь стадиона и выбежала на поле.

Возникли опасения, что люди могли повредить газон. Также появилась информация о том, что некоторые телевизионные камеры на арене были разбиты.

Напомним, что матч «МЮ» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 по московскому времени.