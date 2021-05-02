Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»

Фанаты «МЮ» на «Олд Траффорд» Фото: twitter.com/theutdjournal
Как пишет The Independent, сначала болельщики скопились около стадиона «Олд Траффорд», где выкрикивали лозунги и использовали пиротехнику.
Затем часть фанатов прорвалась внутрь стадиона и выбежала на поле.
Возникли опасения, что люди могли повредить газон. Также появилась информация о том, что некоторые телевизионные камеры на арене были разбиты.
Things are getting out of control 🔰 #mufc #mujournal #GlazersOut pic.twitter.com/wQUahvC2Xx— United Journal (@theutdjournal) May 2, 2021
Напомним, что матч «МЮ» — «Ливерпуль» должен начаться в 18:30 по московскому времени.