Фанаты «МЮ» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»

Перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги междуфанаты «красных дьяволов» устроили акцию протестов против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Как пишет The Independent, сначала болельщики скопились около стадиона «Олд Траффорд», где выкрикивали лозунги и использовали пиротехнику.

Затем часть фанатов прорвалась внутрь стадиона и выбежала на поле.

Возникли опасения, что люди могли повредить газон. Также появилась информация о том, что некоторые телевизионные камеры на арене были разбиты.

Things are getting out of control 🔰 #mufc #mujournal #GlazersOut pic.twitter.com/wQUahvC2Xx